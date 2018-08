Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, a pochi giorni dalle nozze della figlia con Fedez, rilascia un'intervista a Vanity Fair in cui racconta che la fashion blogger non è sempre stata felice.

Marina Di Guardo racconta il momento buio vissuto da Chiara e le sue sorelle, Valentina e Francesca, quando si è separata dal marito, Marco Ferragni: "Guardandoci sempre radiose è facile pensare che siamo state sempre felici, ma non è così", rivela la donna.

"Le ragazze - spiega Marina - hanno avuto il passaggio stretto della separazione tra me e il padre Marco da attraversare. Io invece ero l’unica femmina in una famiglia popolata di maschi. Infanzia solitaria, con tre fratelli e una madre casalinga la cui dolcezza era cannibalizzata da un padre strabordante; medico ospedaliero, ci diceva che era lui il nostro Dio e ogni volta che vinceva un concorso e aumentava di grado ci trasferivamo in massa: Novara, Luino, lago Maggiore, Milano".

Chiara Ferragni, che il primo settembre a Noto sposerà Fedez, appare sempre felice e sorridente nelle foto che pubblica sui social, ma non è stato sempre così: ha sofferto molto per la separazione dei genitori.

Marina Di Guardo nell'intervista racconta inoltre com'era la famosa influencer da bambina: "Chiarotta, la chiamiamo così da quando è piccola: sempre stata una patatona dolcissima, sempre avuto un bel carattere. Ancora oggi, quando viene rincorsa da una folla oceanica che sgomita per vederla, reagisce gentile, buffa, simpatica, comunque con i piedi per terra. Non ha perso il contatto con la terra, non si è montata la testa, non crede di essere su un altro pianeta. Io ho sempre cercato di spiegarle che stiamo sulla stessa barca, che purtroppo e per fortuna siamo tutti uguali, non c’è una fine diversa".



Marina Di Guardo ora è molto presa dai preparativi per le nozze della figlia e rivela che sicuramente non mancheranno le lacrime: "Mi sto preparando con un abito creato apposta per me da una bravissima stilista di cui non posso ancora rivelare il nome, orgogliosa di veder celebrato il matrimonio di mia figlia in Sicilia, la terra dei miei genitori, grata di capire dai suoi occhi quanto sia importante questo momento per lei e, ça va sans dire, con una nutrita dose di fazzoletti".



Cosa ha regalato ai futuri sposi? "Era difficile, hanno tutto. Ho molto apprezzato la loro idea di una donazione a un loro follower bisognoso di un aiuto economico. Contribuirò a questa bellissima iniziativa", risponde la mamma di Chiara Ferragni.