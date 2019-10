Chiara Ferragni stupisce con il new look con frangia. La fashion blogger a Roma si prende i riflettori alla sfilata Giambattista Valli X H&M di cui è testimonial con Kendall Jenner. La 32enne sorride accanto alla sorella Valentina Ferragni, anche lei all’evento moda organizzato a Palazzo Doria Pamphili, in pieno centro, nella Capitale.

E’ arrivata in treno. Con lei anche il figlioletto Leone, per la prima volta sul mezzo di locomozione. Chiara Ferragni ha passeggiato con il suo piccolo, si è goduta un pranzo e poi è tornata all’Hotel de Russie, dove alloggia. In serata red carpet all’evento fashion. L'influencer sfoggia una super frangia bionda, piena e dritta.

Non è la prima volta che decide di indossare la frangia posticcia. Già nel 2015 alla sfilata Dior lo aveva fatto, ma con i capelli biondo cenere. Stavolta Chiara è platino e fa colpo.

Alla sfilata Giambattista Valli X H&M a Roma Chiara Ferragni si diverte un mondo. Il new look strepitoso cattura l’occhio. La sorella Valentina, molto elegante, invece non eccede. Le due, sedute in prima fila, osservano attentamente i capi dello stilista in passerella.

Chiara per l’occasione indossa uno dei capi della nuova linea, un minidress nero accollato e senza maniche decorato con dei fiori ricamati dal costo di 179 euro. Ai piedi mette saldali gioiello con tacco a spillo. E’ strepitosa. Quando torna a casa, dopo la mondanità, però, si mette comoda. C’è il suo Leo a farle compagnia.

Scritto da: Capozzi Annamaria il 25/10/2019.