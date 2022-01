Chiara Ferragni provoca, a Parigi senza mutande: il look fa discutere

Chiara Ferragni provoca, a Parigi è senza mutande: il look, che condivide come sempre sul social, cattura una pioggia di ‘like’, ma fa anche discutere. La fashion blogger 34enne per la sfilata di Schiaparelli sotto il cappotto non mette gli slip: ha solo sensualissime calze a rete e un reggineno del brand. E non lo nasconde.

Tacchi altissimi e un effetto vedo-non vedo per gli scatti. Chiara è davvero ‘hot’ ancora una volta. Per la sfilata Haute Couture del marchio che adora punta sull’eleganza, indossando un maxi cappotto bianco con bottoni dorati e il dettaglio del seno in rilievo, come molte delle creazioni dello stilista.

La moglie di Fedez, arrivata nella capitale francese con la sorella minore Valentina, porta una cintura con l’ombelico in rilievo che stringe il capo come un bustier. Ha orecchini a forma di padiglione auricolare e scarpe con tacco e punta bicolor. Il pezzo forte, però, sono le calze a rete: sotto la Ferragni non ha messo le mutandine.

Chiara Ferragni tira indietro i capelli in una coda con la riga centrale, mette in risalto il rossetto rosso che domina il make up, si prende la scena e sorride entusiasta per il suo look che lascia senza fiato.

Tra i follower c’è chi si complimenta: “La Ferragni riesce a non essere volgare senza mutande. Poi ci sono io che con un filo di rossetto sembro una baldrac*ona del Moulin Rouge”. C’è anche però chi inevitabilmente la critica: “Si è scordata le mutande nel letto…”. Qualcuno sottolinea: “Ma Fedez le permette di andare in giro vestita così?”. Prontamente arriva la replica di una fan: “Non siamo nel Medioevo… Sarà libera di vestirsi come vuole. E credo che di norma non vada in giro così, ma semplicemente è lì per lavoro e visto la tipologia delle sfilate devono essere fuori dalle righe sennò non avrebbe senso”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/1/2022.