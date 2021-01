Nausea, stanchezza e reflusso: Chiara Ferragni parla della seconda gravidanza

Chiara Ferragni nelle sue IG Stories parla della seconda gravidanza. Incinta, sempre bellissima e con il volto raggiante, la fashion blogger rivela tutto: nausea, stanchezza, reflusso. Non nasconde niente ai follower.

La bionda 33enne si sente bene. A casa a Milano, dove ha trascorso tutte le festività insieme al marito Fedez e al primogenito Leone, 2 anni e 9 mesi, racconta come sta vivendo la sua seconda gestazione e sottolinea pure le differenze con la prima. “Entrambe le gravidanze sono state molto fortunate perché non ho quasi mai avuto nausea. Nei primi 3 mesi con la bimba ero veramente stanchissima rispetto a Leo”, spiega.

Chiara è un fiume in piena e sottolinea ancora: “Con entrambe le gravidanze ho sofferto soprattutto di reflusso (in special modo dalla 26esima settimana) e con la bimba ancora di più”. Non vede l’ora che la piccola nasca, a marzo prossimo. C’è solo una cosa che preoccupa la Ferragni: “Ora sono alla 28esima settimana. Con Leo dalla 33esima settimana ho avuto un problema alla placenta che mi ha ‘costretta’ al riposo. Speriamo non succeda anche con la bimba”. Ma Chiara non si abbatte: “In caso non cambierà molto dalla vita in lockdown”.

L’influencer più desiderata del pianeta poi su come chiamerà la figlia insieme al rapper rivela: “Credo che decideremo il nome della bambina solo quando sarà nata”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/1/2021.