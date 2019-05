Bellissima, una vera regina: Chiara Ferragni sul red carpet del Festival di Cannes non passa certamente inosservata. L’influencer italiana ha calcato la passerella in occasione della premiere di ‘Once Upon A Time In Hollywood’ durante la 72esima edizione della kermesse cinematografica. E i flash dei fotografi sono letteralmente impazziti.

Spacco vertiginoso che le ha messo in mostra la gamba sinistra e bralette black and silver, Chiara ha sfoggiato una nuova acconciatura. Poco prima della passerella ha anche mostrato su Instagram delle ciocche di suoi capelli, appena tagliate dal suo hair-stylist. Eppure qualcosa, a vedere bene le immagini, non torna. Secondo molti la Ferragni ha infatti indossato una parrucca per affrontare l’evento.

Ingrandendo le foto dei reporter presenti si nota infatti un’attaccatura dei capelli un po’ strana, che ricorda proprio quella delle parrucche. Sui social in molti sono certi che i capelli sfoggiati sulla Croisette non siano i suoi, altri invece sono convinti del contrario.