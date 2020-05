Chiara Ferragni ha spiegato qual è il suo peso ideale e ha anche ammesso che riguardando vecchie foto in cui era più magra, non si piace per niente. Lo ha detto durante una sessione di “domande e risposte” con i follower di Instagram. Parlando del suo rapporto con la bilancia ha spiegato: “Di solito peso tra i 58 e i 60 chili, dipende da quanto mangio e da quanto mi alleno. Penso che sia il peso giusto per me, visto che sono alta 1 metro e 77. In passato sono stata più magra ma ora non mi piace per niente come ero in quei periodi. I periodi in cui sono stata più magra sono anche i periodi in cui sono stata più triste. Per me la felicità è prendersi cura della propria salute e del proprio stile di vita, ma allo stesso tempo poter non pensare sempre ad essere perfettamente in linea”.

Chiara, 33 anni, si è poi aperta anche sulla sua vita sentimentale e ha dichiarato di essere stata lasciata e tradita in passato, ma ha anche voluto sottolineare come le esperienze dolorose nel rapporto con gli uomini l’abbiano fatta molto crescere. “Siamo tutte state lasciate o tradite in passato, è una fase della vita. A me si è spezzato il cuore quando frequentavo un ragazzo qualche mese prima di conoscere Fede. E’ stata la cosa migliore che mi potesse capitare. Ho imparato ad essere completamente felice con me stessa senza ragazzi intorno e sono diventata un’altra persona. Poi ho conosciuto l’amore della mia vita”, ha fatto sapere.

Eppure anche con Fedez, padre di suo figlio Leone, 2 anni, non è tutto rose e fiori, soprattutto in questo periodo di convivenza forzata 24 ore al giorno a causa della pandemia. Parlando della situazione in casa a Milano durante questo periodo, ha detto: “Spesso litighiamo e non ci sopportiamo, nessuno ha una relazione perfetta e nessuno è abituato a passare 24 ore su 24 insieme”.

Scritto da: la Redazione il 12/5/2020.