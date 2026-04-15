Chiara Ferragni prima dell’Africa va in Portogallo col nuovo fidanzato Jose Hernandez, i figli e la sorella Francesca: guarda

La fashion blogger 38enne ha già ‘fatto famiglia’ col manager: alterna momenti di coppia a quelli coi pargoli

Poi torna e riparte per la Namibia, ma con il ragazzo di origini colombiane conosciuto a Cartagena fa sul serio

In Namibia si diverte un mondo e racconta tutto sul suo profilo social. Chiara Ferragni, però, prima dell’Africa va in Portogallo col nuovo fidanzato Jose Hernandez, i figli e la sorella Francesca, come svela il settimanale Chi che le regala la cover del settimanale.

Chiara Ferragni prima dell’Africa va in Portogallo col nuovo fidanzato Jose Hernandez, i figli e la sorella Francesca

La fashion blogger 38enne ha già ‘fatto famiglia’ col manager: alterna momenti di coppia a quelli coi pargoli. Il ragazzo di origini colombiane, conosciuto a Capodanno a Cartagena, dove era volata per celebrare il 2026 con tanti amici, pare proprio aver fatto completamente breccia nel cuore dell’imprenditrice.

Chiara e Jose, come raccontano gli scatti del giornale, con look casual se ve vanno in spiaggia libera a Lisbona. Insieme a loro c’è pure Francesca, ci sono Leone e Vittoria, che la Ferragni ha avuto dall’ex marito Fedez, 8 e 5 anni, e il nipotino Edoardo. Si stendono con gli asciugamani sulla sabbia, hanno persino portato l’ombrellone da piantare personalmente. In riva al mare di scattano foto, sorridenti, spensierati e felici.

La fashion blogger 38enne ha già ‘fatto famiglia’ col manager: alterna momenti di coppia a quelli coi pargoli

Hernandez lavora nel settore degli pneumatici industriali nella Yokohama TWS, multinazionale giapponese con una sede pure a Milano. Il suo ruolo è Global Business Manager e responsabile vendite in Europa. Chiara pare davvero pazza di lui. La bufera è alle spalle: lei guarda avanti con fiducia verso la vita e con al fianco un amore che pare importante.