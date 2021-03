Chiara Ferragni, ecco i prezzi delle tutine del suo brand che indossa la figlia neonata Vittoria

Chiara Ferragni stringe a sé la figlia Vittoria, deliziosa con indosso le tutine extra lusso del brand della fashion blogger. La bimba appena venuta al mondo, lo scorso 23 marzo, si è già trasformata nella sua ‘baby modella’: indosso ha sempre i capi della nuova collezione ‘New Born’ della bionda 33enne, lanciata sul mercato e che in ‘pre order’ sta già registrando il tutto esaurito, i prezzi, però, non sono ‘per tutti’.

Il dolce attesa di una femminuccia, Chiara Ferragni ha voluto creare una collezione per neonato dove il rosa campeggia, come pure il logo iconico del suo marchio moda. Le tutine, per ora, sono solo quattro. I prezzi non sono sicuramente economici, come per ogni capo firmato.

La tutina più economica è quella bianca con il logo della Ferragni in rosa 92 euro. Si devono spendere 100 euro per la tutina bianca con logo e stella sul petto. La tutina ‘pink’ con il colletto ricoperto dal logo ripetuto più volte costa invece 106 euro.

Il pezzo forte della Chiara Ferragni Collection New Born è la tutina in lana e cashmere, pure questa rosa con i bordi neri: prezzo di 295 euro. Impossibile dimenticare la cuffietta che copriva il capo di Vittoria dopo la sua nascita: 44 euro.

La collezione va a ruba, ma non mancano le polemiche. “Questa tutina sta quasi 300 euro..... Ho fatto tutto il corredino con questa cifra", scrive qualcuno. E ancora: ”Bellissima, la tutina però non si può comprare per noi comuni mortali”; "295 euro per una tutina che si userà per poco tempo? E’ una follia”; "300 euro è eccessivo, roba da pazzi".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/3/2021.