Chiara Ferragni: la prima foto con il pancino per la gravidanza bis

Chiara Ferragni condivide con i fan la prima foto in cui scopre il pancino appena accennato per la gravidanza bis. La fashion blogger incinta è felicissima. Il bebè che porta in grembo ora è circa 4 pollici, 10,16 centimetri: è grande come un avocado, fa sapere la bionda.

Lo scatto postato è stato fatto lo scorso 9 settembre, quando Chiara era alla sua undicesima settimana di gestazione. Il pancino appena accennato e il seno più florido raccontano una cicogna fortemente voluta da lei e Fedez.

VIDEO

I Ferragnez vogliono far sapere tutto ai milioni di follower che ogni giorno li seguono sul social. In una clip video pubblicata su Instagram la bella 33enne e il rapper raccontano la scoperta della dolce attesa lo scorso 23 luglio, mentre si trovavano in Puglia, a Lecce: Federico Lucia mostra alla moglie in trepida attesa il test di gravidanza positivo. L’influencer, stilista e imprenditrice piange emozionata e con il cuore pieno di gioia.

La coppia fa vedere anche come ha annunciato alla famiglia del secondo bambino in arrivo. “Quando abbiamo detto alla nostra famiglia che ero incinta: in Sardegna, a fine luglio, abbiamo detto loro che dovevamo fare un Tik Tok tutti insieme e che dovevano seguire le nostre mosse e dopo il conto alla rovescia li abbiamo sorpresi con la notizia”, rivela Chiara.

La Ferragni ora è alla quindicesima settimana di gestazione, è di circa quattro mesi. Il feto in questo momento pesa poco meno di 100 grammi. Lei dovrebbe aver preso circa tre chilogrammi in più anche se, sul suo fisico slanciato e snello, è quasi impossibile rendersene conto. Sono i suoi occhi a rivelare il dolce segreto e l’espressione radiosa del suo volto: Chiara sprizza gioia da tutti i pori.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/10/2020.