Chiara Ferragni orgogliosa dei primi look premaman: foto

Chiara Ferrragni è orgogliosa dei suoi primi look premaman. Sul social condivide con i milioni di fan le foto in cui indossa uno splendido e romantico abito giallo lungo alle ginocchia: è romantica con il suo pancione di 4 mesi in primo piano. Nelle sue IG Stories la fashion blogger 33enne rivela che ora il bebè che porta in grembo è grande quanto un limone: è all’incirca alla sedicesima settimana di gestazione.

Non smette di promuovere la moda, anche incinta del suo secondogenito: maschietto o femminuccia, rimane ancora un segreto. La bionda è splendida con la creazione di Giambattista Valli, stilista molto caro all’imprenditrice digitale.

L'abito indossato dalla Ferragni è decorato da balze, realizzato in tessuto morbido, le cade perfettamente sulle sue forme leggermente più morbide. Chiara abbraccia dolcemente il pancione e sorride. Poi pubblica altre foto in cui si fa vedere con il ventre tondo in altre prospettiva.

Chiara Ferragni porta i capelli semiraccolti con un nastro nero annodato in un fiocco sulla nuca. E’ deliziosa con il suo look che in poco tempo raccoglie una piaggia di ‘like’. Ma, anche in dolce attesa la moglie di Fedez non rinuncia alle mise rock.

Per uscire Chiara indossa un top e jeans a vita alta: stavolta mette in mostra il decoltè più florido grazie alla cicogna e la vita, che rimane ‘a nudo’. Anche così è bellissima e super trendy.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/10/2020.