Chiara Ferragni svela quanti chili ha preso con la seconda gravidanza. Incinta di una femminuccia, che nascerà il prossimo marzo, la fashion blogger 33enne è in formissima: bella e raggiante più che mai. Protagonista di shooting anche col pancione, è arrivata alla trentesima settimana di gestazione senza che il suo fisico ne risentisse minimamente.

Chiara nelle sue IG Stories risponde alle domande dei fan. Uno le sottolinea: “Non hai preso molto peso durante la gravidanza”. La bionda, che puntualizza di essere alta 177 centimetri e pesare solitamente 58/59 chilogrammi, replica: “E’ vero e anche falso. Con Leo ho preso 15 chili. Con la bimba 8 chilogrammi e mezzo e sono alla 30esima settimana. Ogni gravidanza è differente e non è importante concentrarsi sul peso perché…noi stiamo creando una vita!”.

Finora la Ferragni, intervistata, aveva detto di non aver ancora scelto il nome della sua ‘baby girl’: aveva sottolineato che lei e Fedez lo avrebbero scelto solo dopo averla vista nascere. Ora si scopre che non è così: “Abbiamo scelto il suo nome mesi fa”. Ma non lo svela ancora.

L’influencer più seguita del mondo, imprenditrice di successo, parla a cuore aperto. La famiglia per lei è al primo posto, anche se non smette mai di perseguire i suoi obiettivi con grande voglia e convinzione. Quando le domandano se abbia avuto cedimenti in passato, momenti di difficoltà, dice: “Mi è capitato tantissime volte di non avere tutte le risposte, sentirmi non apprezzata e inadeguata e con compresa. Il ‘ribellarmi’ a questi momenti e sforzarmi di focalizzarmi sul bello della vita mi ha portata pian piano a realizzare i miei sogni e sentirmi veramente felice”.

Fedez è la sua metà. Il rapper, con la sua voglia di giocare e la sua spontaneità, le ha insegnato molto, anche sui social: “Prima di stare con lui pensavo che essere un po’ misteriosa sui social fosse affascinante. Lui mi ha ‘insegnato’ che l’autenticità invece vince sempre”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/1/2021.