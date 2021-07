Chiara Ferragni bellissima sul red carpet del Festival di Cannes: guarda il look

Chiara Ferragni illumina il red carpet del Festival di Cannes. L’imprenditrice digitale è stata la protagonista della terza serata, un red carpet importante quello per il film Stillwater di Tom McCarth con Matt Damon presentato fuori concorso.

La 34enne ha stupito tutti scegliendo un colore decisamente estivo: il verde lime. L’abito da principessa moderna è firmato da Giambattista Valli: spalle scoperte, fiori applicati in alluminio riciclato e acconciatura con treccine romantiche attorno al volto. Un look che non poteva passare inosservato. Strascico lungo e make up delicato, ma super luminoso, la Ferragni ha conquistato tutti. Del resto lo aveva annunciato lei stessa nelle Stories che tutto quello che sarebbe successo in Croisette sarebbe stato sorprendente.

Fiera e orgogliosa dei suoi ultimi progetti come la collaborazione con Nespresso, Chiara continua a collezionare successi

Scritto da: La Redazione il 9/7/2021.