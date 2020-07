Chiara Ferragni rinuncia alla vacanza per stare con il cane malato: ecco come sta Matilda

Chiara Ferragni rinuncia alla vacanza con Fedez e il figlio Leo per stare con il suo cane malato. Sarabbe dovuta partire per il weekend, invece rimarrà a Milano. La fashion blogger lo rivela ai fan nelle sue IG Stories e poi racconta come sta Matilda.

Il bullodog francese è tornato da Zurigo. Chiara lo fa vedere a tutti ed esclama: “Guarda come sta bene!”. La Ferragni coccola Matilda, “my baby is back”, scrive felice condividendo la sua gioia con i milioni di fan.

VIDEO

“Ciao ragazzi, Mati sta molto bene, oggi ha fatto tutte queste visite a Zurigo ed è tornata, era super in forma, correva, voleva mangiare, sembrava la solita cagnolina di sempre. - spiega la bella 33enne - Domenica io e Fede la riporteremo a Zurigo per iniziare la radioterapia lunedì. Siamo molto positivi: dicono che c’è un’alta probabilità che il tumore diminuisca di dimensione o non cresca, quindi…”. Chiara Ferragni incrocia le dita: è convinta che andrà tutto bene. Lo spera con tutto il cuore.

“Questa domenica saremmo dovuti partire, Però visto che Mati sarà dimessa venerdì, preferiamo stare con lei a casa perché dobbiamo controllare che non abbia altre crisi epilettiche e poi portarla noi domenica a Zurigo a fare la prima seduta di radioterapia”, chiarisce ancora l’influencer. Chiara poi conclude: “Sono positiva, grazie per tutti i messaggi ricevuti, mi fa davvero piacere”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/7/2020.