Chiara Ferragni ha rivelato il sesso del bambino che porta in grembo. O meglio della bambina, perché appunto si tratta di una femminuccia. L’influencer lo ha fatto sapere pubblicando un simpatico video in cui compare insieme al marito Fedez, ma soprattutto con il piccolo Leone, che viene coinvolto in tutto quello che riguarda l’arrivo della sorellina. Nella clip la bionda chiede al primogenito: “Amore ma la mamma nella pancia ha un bimbo o una bimba?”. Leo risponde: “E’ una bimba”.

Nelle Stories la 30enne cremonese ha poi rivelato altri dettagli della dolce attesa, a partire dal mese in cui è previsto il lieto evento. Si tratta dello stesso mese in cui è nato Leone (venuto al mondo il 19 marzo del 2019). “La bambina arriverà a marzo, ora sono alla sedicesima settimana”, ha fatto sapere.

Quando un utente le ha chiesto se pensa di dare alla luce la piccola a Los Angeles (in modo che, come il fratello, possa avere anche la cittadinanza americana), ha risposto: “Stiamo considerando tutte le opzioni, in questo momento non potremmo, sarebbe difficile andare lì”.

Chiara non ha comunque intenzione di tornare a vivere negli States e anzi ha ribadito la voglia di mettere sul mercato quanto prima la sua casa californiana. “In questo momento sono felicissima di vivere in Italia, in Europa. Ho vissuto a Los Angeles per cinque anni e ho ancora una casa lì, ma penso che il prossimo anno la venderò. Perché andrò ancora a Los Angeles, ma non così tanto spesso”, ha spiegato.

Sui nomi che potrebbe dare alla nascitura, ha infine concluso: “Abbiamo già dei nomi, ma ancora siamo indecisi, decideremo quando si avvicinerà la data del parto”.

Scritto da: la Redazione il 12/10/2020.