Chiara Ferragni, la sua routine quotidiana con Leo per non farlo ingelosire: ecco come fa

Chiara Ferragni continua la sua routine quotidiana con Leo per non farlo ingelosire. La famosa influencer 33enne prosegue nel mettere in pratica una serie di accorgimenti e stratagemmi per fare in modo che, con l’arrivo in casa di Vittoria, il primogenito non si senta ‘escluso’ o ‘minacciato’ dalla sorellina.

Chiara, nonostante sia in pieno allattamento e non abbia allentato con il lavoro, approfitta delle pause per portare ogni giorno Leone al parco. Da mamma premurosa prende il suo bambino di 3 anni per mano e cammina insieme a lui. La solita passeggiata li porta alle giostre, in mezzo al verde. Il bimbo si diverte con la madre all’aperto, gioca, ride: ha la Ferragni tutta per lui, senza la distrazione della neonata.

Per i due arriva anche una bella merenda: Coca-Cola e patatine. Una volta tanto si può sgarrare e concedersi ‘stravizi’.

Chiara è felicissima di ritagliarsi il suo spazio personale con il figlio Leo: non desidera affatto che il bimbo possa ombrarsi per la presenza di Vittoria. Spera che, anzi, diventi assolutamente protettivo e presente con la sorella. L’ambientamento prosegue con calma e senza alcuna fretta. La bionda intelligentemente non lo forza affatto: aspetta che tutto avvenga in modo naturale, ma senza che Leone si senta ‘spodestato’ dal suo ‘trono’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/4/2021.