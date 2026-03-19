Chiara Ferragni sempre più felice insieme al fidanzato Josè Hernandez: guarda

- L'imprenditrice digitale non nasconde più la sua nuova relazione
- La 38enne si sarebbe innamorata durante una vacanza a Cartagena
Mentre Fedez sarebbe pronto ad avere un terzo figlio dalla fidanzata Giulia Honegger, Chiara Ferragni appare felice e serena insieme al nuovo fidanzato: l'imprenditore colombiano José Hernandez. Dopo la rottura con Giovanni Tronchetti Provera, la 38enne ha ritrovato l'amore in vacanza.
Dopo lo scoop fatto dal settimanale Chi, che la scorsa settimana ha mostrato le prime foto di Chiara Ferragni e José Hernandez innamoratissimi, sono i paparazzi della rivista Diva a Donna ad avere immortalato la nuova coppia al parco con Paloma, il Goldern Retriever dell'influencer. Mano nella mano, felici e sorridenti. Sembra che Chiara pare abbia già presentato Hernandez alla famiglia in occasione del compleanno di Francesca Ferragni.
I due si sarebbero conosciuti a Cartagena mesi fa durante un viaggio in Sudamerica.