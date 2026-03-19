Chiara Ferragni sempre più felice insieme al fidanzato Josè Hernandez: guarda

Veronica Langella
19 Marzo 2026
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  • L'imprenditrice digitale non nasconde più la sua nuova relazione
  • La 38enne si sarebbe innamorata durante una vacanza a Cartagena

Mentre Fedez sarebbe pronto ad avere un terzo figlio dalla fidanzata Giulia Honegger, Chiara Ferragni  appare felice e serena insieme al nuovo fidanzato: l'imprenditore colombiano José Hernandez. Dopo la rottura con Giovanni Tronchetti Provera, la 38enne ha ritrovato l'amore in vacanza.

Chiara Ferragni sulla copertina di Diva e Donna

Dopo lo scoop fatto dal settimanale Chi, che la scorsa settimana ha mostrato le prime foto di Chiara Ferragni e José Hernandez innamoratissimi, sono i paparazzi della rivista Diva a Donna ad avere immortalato la nuova coppia al parco con Paloma, il Goldern Retriever dell'influencer. Mano nella mano, felici e sorridenti. Sembra che Chiara pare abbia già presentato Hernandez alla famiglia in occasione del compleanno di Francesca Ferragni.

La coppia è apparsa serena e felice a Milano

I due si sarebbero conosciuti a Cartagena mesi fa durante un viaggio in Sudamerica.

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