Chiara Ferragni sempre più felice insieme al fidanzato Josè Hernandez: guarda

L'imprenditrice digitale non nasconde più la sua nuova relazione

La 38enne si sarebbe innamorata durante una vacanza a Cartagena

Mentre Fedez sarebbe pronto ad avere un terzo figlio dalla fidanzata Giulia Honegger, Chiara Ferragni appare felice e serena insieme al nuovo fidanzato: l'imprenditore colombiano José Hernandez. Dopo la rottura con Giovanni Tronchetti Provera, la 38enne ha ritrovato l'amore in vacanza.

Chiara Ferragni sulla copertina di Diva e Donna

Dopo lo scoop fatto dal settimanale Chi, che la scorsa settimana ha mostrato le prime foto di Chiara Ferragni e José Hernandez innamoratissimi, sono i paparazzi della rivista Diva a Donna ad avere immortalato la nuova coppia al parco con Paloma, il Goldern Retriever dell'influencer. Mano nella mano, felici e sorridenti. Sembra che Chiara pare abbia già presentato Hernandez alla famiglia in occasione del compleanno di Francesca Ferragni.

La coppia è apparsa serena e felice a Milano

I due si sarebbero conosciuti a Cartagena mesi fa durante un viaggio in Sudamerica.