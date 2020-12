Chiara Ferragni, shopping con la borsa da oltre 100mila euro

Chiara Ferragni in centro a Milano fa shopping con una borsa da oltre 100mila euro. La fashion blogger 32enne sfoggia con noncuranza una Birkin bag in pelle di coccodrillo con la chiusura tempestata di diamanti e dal prezzo da capogiro. Look impeccabile per la bonda moglie di Fedez, ma qualcuno sul social storce già il naso per quella che considera un’esagerazione: una mera ostentazione di lusso oltremisura.

Chiara, incinta della sua secondogenita, raggiante, indossa una tuta in lana grigia abbinata ad anfibi in pelle nera con la suola carrarmato. Sopra, per non sentire freddo, completa l’outfit con la tendenza del momento: il il cappotto teddy bear. Il suo, grigio scuro, è di Max Mara e costa 1750 euro. Ma non è il capo a stupire per il suo prezzo: il tocco finale lo dà la sua borsa, una Birkin bag di Hemés superlativa e molto rara.

E’ la Himalaya Niloticus Crocodile Binkin 30: in pelle di coccodrillo sui toni del bianco sfumati di scuro ai lati, è ispirata alle montagne innevate dell’Himalaya. La chiusura è tempestata di diamanti: un vero pezzo da collezione per pochi.

Realizzata in edizione limitata dalla maison, la borsa ha valore stimato su Christie's di 125mila sterline, più di 136mila euro. Chiara la mostra anche su Instagram, orgogliosa. Prima di lei era stata vista al braccio pure di Jennifer Lopez…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/12/2020.