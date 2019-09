Chiara Ferragni dopo il clamoroso successo del suo docufilm, “Chiara Ferragni - Unposted”, si è regalata un nuovo tatuaggio. Sul dorso della mano si è fatta incidere una scritta che recita: “La Chiara che vorrei”. Sul social fa vedere il tattoo e ne spiega anche il suo significato.

“Chiunque abbia visto il documentario sulla mia vita, “Chiara Ferragni - Unposted”, sa cosa significa. ‘La Chiara che vorrei’ si traduce in ‘La Chiara che vorrei essere’, la versione migliore di me stessa, la persona che intendo essere giorno dopo giorno. Questa persona non è perfetta, ma è la mia idea di persona che mi piacerebbe essere”, sottolinea Chiara Ferragni nel lungo post che accompagna la foto del nuovo tatuaggio.

“Ogni volta che succede qualcosa di brutto o mi arrabbio mi fermo un secondo e penso: ‘Cosa farebbe la Chiara che vorrei?’. E provo ad agire in quel modo. Nel 2016, quando il mio piccolo mondo è crollato, ‘La Chiara che vorrei’ mi ha aiutato a rimettermi in piedi, ha cambiato la mia prospettiva e mi ha fatto diventare molto di quello che sono in questo momento”, continua la bionda 32enne moglie di Fedez e mamma del piccolo Leone.

Chiara Ferragni infine conclude: “Consiglio vivamente a ciascuno di voi di agire come la persona che vorreste essere, funziona”.

L’influencer per fare il nuovo tattoo ha chiamato un tatuatore a domicilio. Lui si chiama Jon Boy, lo stesso che realizzò i ravioli sulle mani di Fedez e di Chiara stessa, E' arrivato a casa sua direttamente da New York.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2019.