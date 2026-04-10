Chiara Ferragni torna in Africa per un safari di lusso in Namibia: guarda

Veronica Langella
10 Aprile 2026
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  • L'imprenditrice digitale ha condiviso le foto del suo viaggio
  • Dopo la crisi e la separazione è tornata a viaggiare

Chiara Ferragni è volata in Africa, l’imprenditrice digitale si è concessa una pausa lontano da Milano e ha scelto la Namibia per un viaggio speciale.

Chiara Ferragni in Africa

Un safari bellissimo, organizzato tra lodge esclusivi e riserve naturali, un'immersione totale nella savana. Jeep all'alba, tramonti stupend e incontri ravvicinati con gli animali. Chiara è raggiante in Namibia. La 38enne ha un matrimonio alle spalle e due figli splendidi.

La 38enne è in Namibia
La Ferragni è felice e serena
Si gode i tramonti meravigliosi

Il suo ex Fedez sta costruendo una nuova famiglia con la compagna Giulia, mentre Chiara riparte dalle sue passioni e una di queste è viaggiare.

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