Chiara Ferragni, ultimo shopping extra lusso prima del parto: foto in centro a Milano

Chiara Ferragni si regala il suo ultimo shopping extralusso prima del parto. Incinta di 38 settimane, la fashion blogger 33enne in pieno centro a Milano, con un look coloratissimo e il pancione ormai esplosivo, fa un giro nei suoi negozi preferiti, tra i quali Hermès, e compra a tutto spiano. I paparazzi le scattano tantissime foto: la bionda non passa certo inosservata.

Non si nega gli ultimi acquisti prima che scatti la ‘zona rossa’. La Ferragni in tuta celeste, giacca oversize rosa, sneakers coloratissime firmate dal suo marchio e con al braccio una splendida e preziosa Birkin Hermès sempre color cielo, il volto opportunamente coperto dalla mascherina, cammina a passo spedito. Dietro di lei ci sono i due fidi assistenti: un uomo e una donna, suoi collaboratori.

Chiara entra negli shop, sceglie quel che le piace e la conquista e poi esce e riprende la passeggiata. Non porta lei le buste, però, lascia che siano gli assistenti a farlo. Non vuole affaticarsi molto, data la dolce attesa. Appena concluso il giro di shopping, subito a casa da Fedez e da Leo. Manca pochissimo alla cicogna: finalmente conoscerà la figlioletta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/3/2021.