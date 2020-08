Chiara Ferragni vende casa a Los Angeles: ''Mio figlio deve crescere da europeo''

Dopo Clio Make Up anche Chiara Ferragni lascia definitivamente gli Usa. L’influencer, 33 anni, ha confessato nelle sue stories Instagram che sta vendendo la sua villa di Los Angeles. Non solo, il figlio Leone crescerà come un europeo.

Chiara vuole comprare una casa per le vacanze non troppo distante da Milano, ormai la sua vita è in Italia. Non è solo una questione immobiliare, la Ferragni vuole che il figlio Leone, avuto dal rapper Fedez, cresca come un cittadino europeo.La Ferragni ammette di essere stata benissimo in America, un paese che ha contributo a realizzare i suoi sogni, ma adesso non è più così. L’imprenditrice digitale ha deciso di liberarsi della casa in cui stava quando ha conosciuto Fedez, dove ha trascorso gli ultimi mesi di gravidanza e dove il figlio ha vissuto i primi mesi di vita. Una scelta drastica, ma non un addio.

Chiara non esclude di tornare in America, ma per brevi periodi e in una casa in affitto. Leone crescerà in Italia, parlerà inglese, ma avrà una formazione europea. Parola di Chiara…

Scritto da: La Redazione il 19/8/2020.