Chiara Ferragni, esce il videoclip di 'Non mi basta più' con Baby K: le immagini

Chiara Ferragni regala perle di moda con i suoi look. Esce l’attesissimo videoclip di “Non mi basta più”, brano estivo di Baby K in cui la fashion blogger è special guest. Le immagini svelano le mise pazzesche della moglie di Fedez.

Sul social la Ferragni e Baby K contano le ore, i minuti e i secondi all’uscita del videoclip della canzone. La loro collaborazione è nata durante la realizzazione di una campagna pubblicitaria per Pantene, marchio di cui l’influencer è testimonial da anni.

L’artista musicale lo aveva chiarito: Chiara si sarebbe occupata della parte moda nel video e così è. La bella 33enne sorprende con i suoi outfit curatissimi e sempre accattivanti.

Con Baby K è circondata dal lusso nel filmato e, mentre sorseggia champagne a bordo di un jet privato, fa pure il verso a J.Lo e indossa con nonchalance il ‘jungle dress’ con tanto di asciugamano in testa a turbante, come se avesse appena fatto una doccia.

Chiara Ferragni si diverte un mondo a ironizzare sul suo mondo dorato e a pronunciare solo qualche frase inserita nel brano.

Non fa di più, ma la sua presenza arricchisce il più classico dei tormentoni estivi.

“Ci siamo conosciute sul set di uno spot - ha raccontato Baby K sulla collaborazione con la fashion blogger a Radio 105 - Ci siamo dette ‘perché non collaboriamo insieme?’, lei ha espresso la sua volontà di partecipare al brano e così è stato”.

Poi la cantante urban pop ha aggiunto: “Però ci siamo dette di non fare una cosa superficiale, ma piuttosto una vera collaborazione fra donne entrambe forti nel loro mondo. E quindi io l’ho inserita nel mio brano come ospite e lei si occuperà della parte moda del mio video. E' una vera e propria unione dei due mondi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/7/2020.