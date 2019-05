Chiara Ferragni come le popstar: annuncia il suo World Tour per la capsule collection di make up

Chiara Ferragni fa come le popstar: sul suo profilo social annuncia un World Tour. La fashion blogger girerà il mondo per presentare la sua capsule collection di make up creata per lo storico brand Lancome e che va già a ruba.

Non farà concerti in tutto il pianeta, Chiara Ferragni volerà in tutto il mondo con il suo World Tour per far conoscere a tutti i suoi trucchi, che qualcuno ha pure criticato per il prezzo piuttosto alto. La 32enne per l’occasione presenta anche la sua linea di t-shirt. Sono le magliette con la sua faccia disegnata sopra, l’edizione è limitata e acquistabile esclusivamente online. Le versioni sono tre: una bianca, una nera e una grigia, sia da uomo che da donna.

I suoi followerr continuano a crescere. Chiara Ferragni, anche dagli States, dov’è con il marito Fedez e il figlio Leone, è orgogliosa di annunciare a tutti i fan il suo World Tour. Gli haters vanno a nozze e i commenti maligni non mancano. La bionda, però, se ne infischia. La sua popolarità non si arresta. E sulle t-shirt iconiche sul retro ci sono le date degli incontri in cui lei ci sarà, proprio come accade nei concerti: Il 7 giugno sarà a Roma. Poi sarà la volta di Los Angeles, il 13 giugno, il 24 sarà ad Amsterdam, il 26 Francoforte e il 28 a Madrid.