Chiara Giordano, 46 anni, è sempre stata piuttosto riservata. Vederla in tv, una rarità. Ma per "Amici Celebrities" ha fatto un'eccezione ed ha tirato fuori le sue doti di ballerina. Doti che, purtroppo, non sono bastate: è stata eliminata alla prima puntata del nuovo programma di Maria De Filippi. L'ex moglie di Raoul Bova ha però rivelato quanto la danza l'abbia aiutata a superare il momento più buio della sua vita: la fine del suo matrimonio, durato ben 13 anni, e che le ha regalato due splendidi figli, Alessandro Leon e Francesco Bova.

Chiara durante "Amici Celebrities" ha rivelato che ballare non è per lei solo una passione ma qualcosa che l'aiutata a rialzarsi dopo un grande dolore: "Ero in un periodo molto particolare della mia vita, ero molto esposta. La mia vita era stata buttata in piazza e stavo soffrendo molto. Cercavo un posto dove nascondermi", ha dichiarato. Così nel 2013, quando ha detto addio a Raoul Bova, ha iniziato a ballare.

La fine del suo matrimonio è stata per lei devastante: "Provavo un grande sentimento di vergogna, non mi piacevo più - ha rivelato la Giordano - Mi guardavo e dicevo 'hai fatto un casino', guardavo i miei figli e pensavo 'hai sbagliato tutto'. Che poi non era colpa mia, però quando ci si sposa, ci si sposa in due e poi invece il matrimonio non lo si salva, né in uno né in tre". "La moglie giusta, la mamma perfetta: mi sono sempre messa in secondo piano - ha proseguito Chiara - Con il ballo no. Ora ci sono io. Prima pensavo ci fosse una persona più importante di me e io dovevo dedicarmi all'altra persona per aiutarla a realizzarsi. C'era una grande parte di persone che avrebbe preferito avere la bestia, che andava in giro a fare male a tutti, io invece ho tirato fuori la ballerina".

La Giordano via social ha anche pubblicato un post dopo l'eliminazione dal programma (oltre a lei ha dovuto lasciare il talent anche Martin Castrogiovanni) : "Vado dove mi porta il ballo - ha scritto - Sono emozionata dalla mia felicità. Ricevo messaggi continuamente e vi ringrazio. Soprattutto a quelli che mi dicono che li ho emozionati. Per ballare servono leggerezza e libertà, per questo io non ballo mai CONTRO qualcuno, anche nelle gare io ballo sempre in pista CON tutti".











Scritto da: Francesca Romana Domenici il 23/9/2019.