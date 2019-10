Chiara Giordano e l’ex marito Raoul Bova oggi hanno ritrovato un rapporto sereno. I due per qualche tempo dopo la fine del loro matrimonio non erano andati esattamente d’amore e d’accordo, ma per il bene dei loro due figli, Alessandro Leon, 19 anni, e Francesco, 18, hanno voluto recuperare un dialogo. L’attore 48enne ha addirittura fatto il tifo per lei durante le prime puntate di ‘Amici Celebrities’, il nuovo programma di Maria De Filippi a cui la produttrice ha preso parte, sebbene sia stata già eliminata.

Parlando della relazione che c’è oggi con il sex symbol e padre dei suoi figli, Chiara, 46 anni, ha spiegato: “Ogni tanto mi chiede consigli sul lavoro. Siamo sereni. Raoul ha tifato per me ad Amici Celebrities e mi ha detto che non meritavo l’eliminazione alla prima puntata contro Emanuele Filiberto. Insieme con i miei figli era felice che avessi accettato questa avventura”.

La Giordano è grata alla De Filippi per averla voluta tra i concorrenti del nuovo show. “Per cambiare ogni volta ci vuole sempre un buon senso e un lungo percorso dettato dalla sofferenza interiore. Maria mi ha dato l'opportunità di mettermi in gioco con il ballo che per me è tutto, ha cambiato la mia vita. I suoi programmi sono puliti. La ringrazio”, ha fatto sapere. “Da quando ballo, in primis, mi piaccio di più. Mi sento femminile cosa che prima non succedeva. Forse quando stavo con Raoul quest’aspetto era nascosto, spariva”, ha poi aggiunto in un'intervista al settimanale 'Chi'.

La figlia di Annamaria Bernardini De Pace, una degli avvocati matrimonialisti più famosi d’Italia, ha infine rivelato che negli ultimi tempi i suoi spasimanti sono aumentati. “Direi che oggi 'mi amo'. Sono single, penso prima al mio star bene, poi al resto. Solo in pista è come se vivessi una storia d'amore. Ammetto che i corteggiatori, soprattutto ora, sono aumentati. Aspetto l'uomo che mi farà sballare o se volete... ballare!”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 3/10/2019.