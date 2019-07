Chiara Nasti non beve acqua da 2 anni. La fashion blogger napoletana 21enne lo svela sul social, rispondendo a un commento in cui una follower le sottolinea di essere rincuorata, perché anche lei, così giovane e bella, mostra qualche smagliatura e un accenno di cellulite negli scatti condivisi. Le sue parole, però, scatenano un polverone. Pioggia di critiche per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che replica nelle IG Stories a chi l’attacca.

“Anche tu hai le smagliature e la cellulite, allora mi sento meno sola”, le scrive una fan. Chiara Nasti, senza pensarci troppo su risponde: “La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiar sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1/2 anni, bevo acqua di cocco o Coca Cola! Noi siamo quello che mangiamo!”.

Chiara Nasti fa sapere di non bere acqua da 2 anni e subito il popolo del web si accende. Moltissimi l’accusano di trasmettere un messaggio sbagliato e insalubre. La pioggia di critiche è infinita. “Chiara Nasti, seguita da 1.7 milioni di persone, afferma di non bere acqua da 1/2 anni perché non è di suo gradimento. Questi sono i 'bellissimi' messaggi che trasmettono queste pseudo influencer alle ragazzine, io non ho parole”, scrive una. “Ma come fa a essere VIVA Chiara Nasti se non beve acqua da due anni?”, scrive ancora un’altra. L’influencer e stilista, però, non si perde d’animo. Nelle Instagram Stories rincara la dose: “Coca-cola tutta la vita”, sottolinea.

Non è contenta. Chiara Nasti ironizza. Da Ibiza, dove sta trascorrendo le sue vacanze con alcune amiche, dice ancora canticchiando: “Non bevo acqua da 2 anni, mi sto disidratando…”. Poi, rivolgendosi ai tanti che la seguono, fa sapere: “E’ che mi piace di più la Coca, che cosa ci posso fare? Io non tengo corsi di formazione nelle scuole, vi tengo partecipi della mia vita. La frase ‘che messaggio lasci passare?’ ormai la usate un po’ per tutto. Vi prego. Io già mi immagino bambine che cominciano a bere 12 litri di Coca Cola. Non è così. Applichiamoci su cose più essenziali, più costruttive”.

Chiara Nasti continua a riderci su con la sua allegra comitiva. Non pensa di trasmettere messaggio sbagliati, lo ha chiarito: vuole solo raccontare di lei. La polemica continua, ma pare importargliene davvero poco. Solo qualche giorno fa, a chi le faceva notare che il suo fisico sembrava diverso in ogni scatto pubblicato, aveva risposto: "Già vi immagino lì, sedute sul divano a mangiare biscotti, schifezze e malignare. Il mio fisico è bello, rassegnatevi".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/7/2019.