Chiara Nasti contro Aurora Ramazzotti: volano parole pesanti sul passato della 23enne

Chiara Nasti si scaglia contro Aurora Ramazzotti e volano parole pesanti sul social. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker viene attaccata pesantemente dall’influencer napoletana, che fa brutte insinuazioni sul passato della 23enne, giudicate da molti utenti fuori luogo ed esagerate.

Tutto nasce da una storia condivisa da Chiara Nasti su Instagram. La 22enne napoletana mostra alcuni rotoli di carta igienica ai follower: la biondina ci ha stampato sopra le critiche che riceve dagli hater. “Questo è quello che faccio sempre con le vostre critiche - sottolinea la ragazza - Spero non me ne vogliate anche per questo…”. Accompagna il breve filmato con una scritta: “Libertà di pensiero”.

VIDEO

E’ il blogger Giuseppe Porro a mettere sotto la lente d'ingrandimento quel che ha fatto la Nasti sul social accompagnandolo con un’emoticon in cui una faccina sorride ironicamente mentre suda. Aurora Ramazzotti non fa molto: stigmatizza il suo pensiero con un’altra emoticon, il simbolo di una ragazza che, in un momento di disperazione, si poggia la mano sulla fronte.

Sono tanti quelli che la pensano come lei, Chiara Nasti però no. L’influencer interviene a gamba tesa. L’insinuazione sottintesa da Aury la fa infuriare a dismisura. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi replica e affonda.

"Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcool e non mi dilungo! :)”. La sua reazione viene ritenuta eccessiva e poco elegante, soprattutto di cattivo gusto, da moltissimi. La Ramazzotti, però, non ribatte: a farsi coinvolgere ulteriormente in uno scontro via web non pensa proprio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/4/2020.