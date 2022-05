Chiara Nasti irride alle parti intime dell'ex Zaniolo: 'Con quel gamberetto...'

Chiara Nasti non ci pensa su un attimo. Al coro intonato dai tifosi della Roma durante la festa nella Capitale per la vittoria della Conference League, quello che metteva in dubbio la paternità del bimbo che porta in grembo, replica al veleno e irride senza problemi alle parti intime dell’ex fidanzato Nicolò Zaniolo.

L’influencer 24enne, compagna del laziale Mattia Zaccagni e incinta di un maschietto, ovviamente non ha apprezzato chi intonava “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”. Non ha neppure mandato giù il sorrisino ironico del giallorosso sul pullman scoperto mentre ascoltava il coro. Così, quando sul social le chiedono cosa ne pensasse dell’accaduto, ci va giù durissima. “Mmm, che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo”, scrive.

Chiara nel suo tweet fa riferimento al bimbo che il giocatore ha avuto dall’ormai ex fidanzata, Sara Scaperrotta, Tommaso, nato a luglio 2021.

Passano solo pochi minuti, la Nasti comprende che la frecciata è al vetriolo, così cancella il massaggio, ma lo screenshot ormai comincia a girare vorticosamente in Rete e la polemica tra le tifoserie contrapposte s’infiamma…

