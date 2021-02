Scoppia l'amore tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: prima foto insieme

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo ufficializzano la liaison. Scoppia l’amore tra l’influencer partenopea 23enne e il calciatore della Roma 21enne, che proprio non riesce a stare lontano dal mondo del gossip… Sul profilo della biondina, nelle sue IG Stories, arriva la prima foto insieme della neo coppia.

Nicolò, che aspetta un figlio dalla sua ex fidanzata Sara Scapperrotta, torna sotto i riflettori dopo i rumor che lo volevano ‘in love’ con Madalina Ghenea, smentiti categoricamente dalla modella e attrice rumena.

Nei giorni scorsi voci incontrollate spifferavano che il ragazzo avesse perso la testa per una bella e famosa. Poi con San Valentino è arrivata la conferma. Il giocatore giallorosso ha regalato a Chiara un favoloso bouquet di rose rosse in cui spiccava, scritto con delle rose bianche, il numero 22, lo stesso della maglia indossata dal centrocampista. Zaniolo ha voluto firmarsi in modo romantico e speciale per lei.

A distanza di un solo giorno ecco la prima foto insieme. Nicolò Zaniolo ha accompagnato la Nasti a fare un tatuaggio. La napoletana ha scelto di farsi disegnare sul dito il numero 23, dedicando questo tattoo a un’amica del cuore.

Zaniolo ha deciso di approfittarne: per celebrare il suo nuovo amore, il ragazzo ha voluto farsi disegnare sulla pelle del torace un cuore trafitto. E’ pazzamente ‘in love’ con Chiara.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/2/2021.