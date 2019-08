Nelle scorse ore una foto di loro due insieme a Mykonos aveva alimentato il gossip su un ritorno di fiamma. Ora i diretti interessati confermano i rumors: Chiara Nasti e Ugo Abbamonte sono tornati insieme. La nota influncer 21enne posta uno scatto di coppia sul suo profilo Instagram e nella didascalia scrive: "Il mio cuore". La dolce metà, invece, in IG Stories, condivide la foto di un bacio con la scritta "Ricominciamo da qui".

La storia d'amore tra Chiara e Ugo è iniziata nel 2017. I sue si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune. La Nasti ha anche abbandonato l"Isola dei Famosi" pur di tornare tra le braccia del fidanzato. Circa un mese fa, però, è arrivata la notizia della rottura: la relazione sembrava essere giunta irreparabilmente al capolinea. Invece no. La fashion blogger e il giovane napoletano hanno deciso di riprovarci e gli scatti postati da Mykonos mostrano una coppia unita e innamorata.

Molti follower della Nasti sono felici che sia tornata insieme ad Abbamonte: "L'amore vince sempre", scrive una fan dell'ex naufraga. Qualcuno, invece, non perde occasione per lanciare frecciatine al vetriolo: "Ma quindi è vero che vi lasciate in estate e vi riprendete in inverno? E io che non ci volevo credere...", si legge tra i commenti.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 29/8/2019.