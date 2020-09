Chiatti, Quattrociocche, Chiabotto e Balivo sono un quartetto esplosivo alla sfilata Biagiotti in piazza del Campidoglio a Roma. Belle e mondane, illuminano il red carpet dell’evento nel cuore della Capitale. Favolose e sorridenti, catturano l’occhio con i loro look.

Laura Chiatti splende in argento e oro. L’attrice 38enne, volto della fragranza Forever Touche d’Argent, appena lanciata sul mercato italiano, e testimonial mondiale dei profumi del brand moda, indossa uno splendido abito decorato con delicatissime trecce dorate e d'argento. I bagliori metallici del suo outfit rimandano alle nuances dei raffinati decori dei due profumi.

All’evento nel cuore di Roma, accanto all’amica, Michela Quattrociocche, molto accattivante con l’abitino bianco. Sempre firmato dal marchio fashion. Argento pure per lei, che calza sandali luccicanti ai piedi.

Cristina Chiabotto è romantica e sognante in lungo. Pure per lei un abito griffato dalla maison, con inserti in pizzo. L’ex Miss Italia 33enne si diverte ed emoziona alla sfilata romana e sul” social scrive: “Quello che ho vissuto ieri si chiama Emozione. Fiera di essere al tuo fianco”.

Caterina Balivo, momentaneamente in pausa dalla tv, sceglie di essere super chic. Molto trendy, la conduttrice 40enne sorprende con una mise in bianco tutta da ammirare.

Dopo il lockdown torna la mondanità e le belle e famose non stanno a guardare e si regalano una notte da sogno osservando i capi della collezione primavera-estate 2021 e desiderando con tutte se stesse di ritornare presto alla ‘normalità’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/9/2020.