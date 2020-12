Per mesi durante la partecipazione di Elisabetta Gregoraci al ‘Grande Fratello Vip’ si è chiacchierato sulla possibile esistenza di un contratto post-matrimoniale firmato insieme all’ex marito Flavio Briatore. Qualcuno ha sussurrato che la showgirl eviterebbe di farsi vedere in pubblico con altri uomini al fianco per rispettare una clausola di questo presunto contratto. Ora durante un’intervista rilasciata a ‘Libero’ è stato chiesto in maniera diretta a Briatore se ci sia qualcosa di vero in questi pettegolezzi. Ecco la sua risposta: “No, non esiste nessun contratto. Su me ed Elisabetta sono state scritte e dette tante caz*ate e cattiverie”.

L’imprenditore, che ha compiuto 70 anni lo scorso aprile, ha poi scherzato sul fatto che nella casa più spiata d’Italia sia stato fatto così tante volte il suo nome: “Credo di essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello. Si è parlato più di me che di chi era in gara. Almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura per farmi pagare anche io (ride, ndr)”.

Briatore ha voluto sottolineare come non c’è una vera possibilità di ritorno di fiamma con la madre di suo figlio Nathan Falco, 10 anni, ma anche come tra loro ci sia un bel rapporto. “Ora tra me e lei c'è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del GF e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 23/12/2020.