Giacomo Urtis è sempre più cantante. Il chirurgo estetico, famoso a Milano e Roma, ma non solo, per la sua clientela, fatta di celebrità del mondo tv, ha il pallino del microfono. Due anni fa ha avuto grande successo il brano ‘Tia’, ora il medico ci riprova con ‘Di Più’, un pezzo dal ritmo elettronico che sta riscuotendo già un discreto successo. E’ uscito anche il videoclip della canzone, ovviamente dal sapore estivo.

Bagni in piscina e balli in costume: è questo il tema di fondo del video, che secondo il comunicato stampa è il “primo in versione Tik Tok”, ovvero in formato verticale e contiene una continua coreografa da poter proporre e replicare sul social cinese.

Nel frattempo solo qualche mese fa Urtis, intervistato proprio da Gossip.it, ha rivelato di aver rifatto anche la schiena. “Ho fatto la schiena nuova e sono felicissimo, uso ancora la guaina, e ho spaccato l’osso per avere i fianchi più stretti, ma ancora non si vede perché sono gonfio”, aveva spiegato ai nostri microfoni all’inizio del 2020.

D’altronde l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi difficilmente riesce a stare lontano dalla sala operatoria per modificare il proprio corpo ed è continuamente alla ricerca di operazioni all’ultimo grido, da testare su sé stesso ancora prima di proporle ai suoi pazienti. “Ogni anno devo fare un intervento altrimenti mi sento in colpa, il prossimo anno farò le gambe, ho visto un nuovo intervento, il risultato è pazzesco”.

Scritto da: la Redazione il 23/7/2020.