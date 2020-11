Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis al GF Vip? Ecco quando dovrebbe entrare

Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis dovrebbe entrare al GF Vip: i rumor sono sempre più insistenti. Il medico di tante star dovrebbe varcare la porta rossa non come concorrente, ma in qualità di ospite. Rimarrebbe nella Casa più spiata d’Italia per una sola settimana: il suo ingresso, stando a chi lo dà ormai per certo, dovrebbe essere programmato per lunedì 16 novembre, anche se non c’è ancora l’ufficialità.

Nella puntata di stasera, venerdì 13 novembre, sarà Selvaggia Roma, ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne, a entrare al GF Vip da concorrente. Fermata dal Covid, ora che è finalmente guarita, può finalmente far parte del gioco e scardinare qualche meccanismo in po’ usurato del reality. Ma non basta. Ci sono ancora troppi ‘comodini’ a fare le belle statuine nella Casa: serve una personalità vulcanica e Urtis farebbe proprio al caso di Alfonso Signorini.

Il chirurgo estetico dei famosi 43enne, sempre in prima linea nel mondo dello showbiz, avrebbe tutte le qualità per regalare energia alle dinamiche all’interno del GF Vip. Sembrerebbe che il medico abbia già puntato Tommaso Zorzi, a cui sarebbe davvero interessato…

Il giornalista Riccardo Signoretti dal suo profilo social rivela: “Lunedì il medico estetico dei vip Giacomo Urtis entrerà nella Casa di Cinecittà. E il vero Grande Fratello è dentro il suo telefono. Foto, video e messaggi imbarazzanti che riguardano molti dei suoi coinquilini. Aggiornamenti in arrivo…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/11/2020.