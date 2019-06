L’attore americano Chris Pratt e Kathrine Schwarzenegger, figlia di Arnold, si sono sposati in abiti realizzati per l’occasione da Giorgio Armani: foto

Il 39enne e la 29enne si frequentavano da poco più di un anno

Lo stilista italiano ha realizzato gli abiti da cerimonia di entrambi

Chris Pratt ha sposato la compagna Katherine Schwarzenegger con una cerimonia tipicamente “americana” in California. Il 39enne, che ha raggiunto la celebrità internazionale grazie a pellicole come ‘Guardiani della Galassia’, ‘Jurassic World’ e ‘Passengers’, ha detto “sì” alla figlia di Arnold Schwarzenegger lo scorso sabato. A realizzare su misura gli abiti della cerimonia è stato lo stilista italiano Giorgio Armani. Domenica sia Chris che Katherine hanno poi condiviso sui social una foto dell’evento. Accanto allo scatto Pratt ha scritto: “Ieri è stato il giorno più bello della nostra vita! Siamo diventati marito e moglie di fronte a dio, alle nostre famiglie e a chi ci vuole bene. E’ stata una cerimonia intima, commovente e bellissima. Ci sentiamo fortunati a poter iniziare questo nuovo capitolo delle nostre vite. Siamo molto grati alle nostre famiglie e ai nostri amici che ci hanno sostenuto e siamo grati a Giorgio Armani che ha creato un abito incredibile per Katherine e un completo perfetto per me. Questa mattina ci sentiamo assolutamente fortunatissimi”. Alla cerimonia hanno preso parte sia i genitori di Katherine, ovvero Arnold Schwarzenegger e l’ex moglie Maria Shriver, sia il figlio che Chris ha avuto da una precedente relazione, Jack, che oggi ha 6 anni.

