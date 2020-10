Sono fortissime, hanno una carica emotiva senza precedenti le foto che Chrissy Teigen ha deciso di condividere sul social. Raccontano tutto il suo dolore, e quello del marito John Legend, per la perdita di Jack. Si tratta del terzo figlio che la coppia avrebbe dovuto accogliere fra pochi mesi e che invece ha potuto tenere tra le braccia solo per qualche istante. La 34enne perdeva sangue da giorni, era stata ricoverata in ospedale dove purtroppo non c’è stato niente da fare. Jack non è sopravvissuto.

“Siamo scioccati e in preda ad un dolore del quale avevamo solo sentito parlare, un dolore che non avevamo mai provato prima. Non siamo riusciti a fermare l’emorragia e a dare al nostro bambino i fluidi di cui aveva bisogno, nonostante sacche e sacche di sangue. Non era abbastanza”, ha spiegato Chrissy condividendo una serie di scatti (uno in particolare ha toccato il cuore di tanti: quello in cui appare con il bambino senza vita, avvolto in una copertina, tra le braccia) sul suo profilo Instagram.

“Non abbiamo mai dato ai nostri figli il nome prima dell’ultimo momento, subito dopo la nascita. Ma stavolta per qualche ragione avevamo già iniziato a chiamarlo Jack. Quindi per noi sarà sempre Jack. Jack si è dato molto da fare per diventare parte della nostra famiglia, e lo sarà per sempre”, ha aggiunto.

“Jack, mi dispiace che i primi momenti della tua vita siano stati costellati da così tante complicazioni, che non siamo riusciti a darti la casa di cui aveva bisogno per sopravvivere. Ti ameremo per sempre”, ha continuato.

“Grazie a tutti coloro chi ci hanno mandato energie positive, pensieri e preghiere. Sentiamo il vostro amore e lo apprezziamo molto. Siamo molto grati per la vita che abbiamo, per i nostri bellissimi bambini Luna e Miles, per tutte le cose bellissime che abbiamo avuto l’occasione di vivere. Ma non può splendere sempre il sole. In questo giorno, il più cupo di tutti, siamo in lutto, piangeremo fiumi di lacrime. Ma ci abbracceremo e ameremo più forte di prima e ce la faremo”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 1/10/2020.