Christian Vieri festeggia 48 anni a Formentera con Costanza Caracciolo

Christian Vieri festeggia 48 anni a Formentera. L'ex bomber ha festeggiato con gli amici e la moglie Costanza Caracciolo. Una grande tavolata per una cena all'insegna della spensieratezza e dei festeggiamenti.

Una giornata iniziata al mare tra auguri e dediche speciali come quella dell'ex velina 31enne. Costanza ha scritto: ''Tanti cari Auguri di buon compleanno, ad un padre e marito speciale…GRAZIE per tutto quello che fai per noi ogni giorno, ti amiamo tantissimo….Auguroni amore mio''. Non solo dolcezze per Vieri che in serata è stato la vittima di uno scherzo da parte degli amici. Con la complicità della moglie Costanza, l'amica storica Simona Salvemini ha nascosto un insetto finto nel piatto di Bobo.

Alla vista della blatta l'ex calciatore è impazzito, scappando come un pazzo dal ristorante. Risate e tanto divertimento alle Baleari

Scritto da: La Redazione il 13/7/2021.