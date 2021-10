Ciglia e sopracciglia cadute per la malattia: ecco come ha risolto Carolina Marconi

Carolina Marconi ancora una volta non si lascia abbattere e tira avanti col sorriso. L’ex gieffina 44enne mostra la sua forza quotidianamente, stavolta ai follower fa vedere come ha risolto per le ciglia e sopracciglia cadute per la malattia. La chemio per sconfiggere il tumore al seno l’ha devastata. Prima, ad aprile scorso, si è sottoposta a un delicato intervento durato 8 ore per rimuovere l’’intruso’ e ricostruire la mammella, poi ha dovuto fare la difficile e invasiva terapia. Finirà il ciclo il prossimo 11 novembre: solo allora saprà se ha vinto lei, se il cancro sarà battuto.

“Ragazze, per tutte quelle che mi chiedono di ciglia e sopracciglia, mi sono cadute tutte, ma io ho risolto acquistando le ciglia finte magnetiche che vanno messe con eyeliner. Vi faccio vedere”, spiega Carolina. Applica così l’eyeliner e poi le ciglia magnetiche: “E’ facilissimo, avete visto che belle che sono?”.

“Poi per le sopracciglia - continua la Marconi - Ecco qui la matita, ha un effetto microblading, Io vado a ripassare la forma come se fossero piccoli peletti, poi con la spatoletta sfumo”.

La bella showgirl mostra il risultato finale: “Avete visto l’effetto? Io porto le sopracciglia più grosse e marcate, perché mi piacciono tanto, rendono l’occhio più profondo”.

Prima di uscire di casa si fa vedere truccata magnificamente e con la parrucca in testa. Porta pure un grazioso basco ed è un vero incanto. Carolina Marconi è un guerriera: sensuale e bellissima come sempre.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2021.