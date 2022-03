Il clan dei Rodriguez si prende l'Isola dei Famosi: Jeremias e il padre in Honduras, Cecilia in studio e Belen a tifare con la madre

Il clan dei Rodriguez si prende subito i riflettori all’Isola dei Famosi e catalizza l’attenzione di tutti, anche sui social. La prima puntata, che cattura davanti alla tv 3 milioni 200mila spettatori, con un ottimo 23.3% di share, si apre all’insegna degli argentini. Jeremias, già naufrago da solo nel 2019, è volato in Honduras in coppia col padre Gustavo stavolta. Il 33enne si dice cambiato, maturato, grazie anche alla fidanzata, Deborah Togni, con cui sta insieme dal 2020. In studio a fare il tifo per loro c’è la sorella minore Cecilia, 32 anni. Anche Belen non li lascia ‘soli’, a casa si diverte a tifare seduta sul divano con la madre, Veronica Cozzani.

Gli autori li rendono sin da subito protagonisti: Jere e il papà sono i primi tra i concorrenti a lanciarsi dall’elicottero. Chechu, interpellata più volte da Ilary Blasi, li sostiene e si emoziona osservandoli attentamente. Il fratello in costume mette in mostra i muscoli: il fisico sembra più ‘palestrato’ rispetto al passato. Anche Gustavo a 62 anni è in grande forma.

VIDEO

La modella ci rimane male quando i due falliscono la prima prova abilità. La Blasi la bacchetta e le rifila un lapidario: “Vabbé, stacce!”. Poi però gioisce quando conquistano quella per l’immunità che li rende i primi leader del gruppo.

Poco prima delle nomination in una Palapa tutta nuova Jeremias e Gustavo si gustano la prima clip strappalacrime dell’edizione, girata a casa di Belen. “Principalmente abbiamo grande rispetto tra noi, siamo liberi, non riesco a pensare che si possa essere più uniti di così”, sottolinea il padre nel video. “Sono curiosa di vedervi - gli dice Belen - Voi sapete già che sarete nei nostri pensieri costantemente… Papà, l’Isola non è facile, devi essere molto forte psicologicamente perché il digiuno fa entrare in introspezione”. “Sarà così forte che i pesci arriveranno da me”, replica il capo famiglia, la 37enne lo applaude.

“Il mio papà non ci ha mai fatto mancare nulla e ci ha dato dei valori, questa è la cosa più importante di tutte. Lui è la cosa più bella che c’è al mondo”, sottolinea Jeremias sempre nel filmato mandato in onda. “Siamo una famiglia stupenda, ai Rodriguez!”, brinda la showgirl. Tutti guardano e la commozione prende il sopravvento. Jeremias e Gustavo finiscono in lacrime, pure Chechu in studio si asciuga gli occhi.

“Siamo molti uniti, ci vogliamo bene e ci aiutiamo sempre tra di noi. Se uno ha bisogno, corriamo”, sottolinea la fidanzata di Ignazio Moser, anche lei con un passato da naufraga, come pure il compagno. Brillano come stelle.

“Mi raccomando - dice poi Cecilia in un breve collegamento con i famigliari concesso da Ilary - Belen è arrivata seconda, io terza. Noi vi aspettiamo, tuo nipote Santiago parla sempre di te papà, ma dovete rimanere fino alla fine, stavolta un Rodriguez deve arrivare primo!”. Conosciuti, amati, ma anche criticati, sono le stelle dello show al debutto: ora dovranno solo confermarsi all’altezza delle aspettative.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/3/2022.