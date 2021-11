Clarissa e Jessica Selassié in lacrime: 'Abbiamo visto nostro padre in carcere’

Clarissa Selassié non è riuscita a trattenere le lacrime durante una chiacchierata con Miriana Trevisan nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. La 19enne ha infatti spiegato alla coinquilina di aver molto sofferto quando, prima di entrare nel reality, ha visto suo padre in carcere. Il genitore, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, che però sembrerebbe chiamarsi in realtà Giulio Bissiri, si troverebbe in prigione in Svizzera con l’accusa di aver orchestrato una truffa da 10 milioni di franchi (quasi 10 milioni di euro). Lei però sta dalla sua parte e saperlo in quella condizione la fa stare male.

“Immaginati noi la prima volta quando l’abbiamo visto dopo circa 15 giorni che non ci parlavamo e l’abbiamo dovuto vedere con i vestiti da carcere mentre lui piangeva. Non me lo scorderò mai. Non è una cosa che puoi far finta che non esiste”, ha raccontato la ragazza alla showgirl. Vicino a lei, la sorella Jessica (nello show di Canale5 c’è anche Lucrezia, la terza “principessa”).

Miriana ha cercato di consolare Jessica. “Mi sento anche in colpa che io sto qua e mi diverto e lui sta lì e non so neanche che succede…”, ha aggiunto la giovane.

“Nostra mamma è stata fortissima in questi mesi perché si sentiva persa. Non sapeva a chi chiedere aiuto. Meno male che abbiamo avuto i cuginastri di nostro padre che vivono fuori Roma, ogni tanto siamo andati da loro a cena. Ma anche loro hanno la loro vita, non puoi pesare sulle persone”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 5/11/2021.