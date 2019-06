Clarissa Marchese, bufera per il commento contro gli haters: lei chiede scusa per lo sfogo

Clarissa Marchese, dopo aver condiviso via social il suo matrimonio con Federico Gregucci, celebrato lo scorso 30 maggio, è stata sommersa non sono dagli auguri e dagli apprezzamenti, ma pure dalle critiche. L’ex tronista non si è trattenuta e ha deciso di controbattere alle malignità. Il suo commento contro gli haters su Instagram però ha scatenato una vera bufera, al punto che ha dovuto chiedere scusa per lo sfogo.

Non ce l’ha fatta più a sentire tante cattiverie sul suo giorno più bello. Clarissa Marchese ha voluto replicate. Il commento contro gli haters è stato durissimo, al punto da creare il caos in Rete. “Allora ragazzine, in questo momento l’ultima cosa che voglio fare è stare qui a scrivere e voglio prima ringraziare chi spende belle parole su di me e su di noi. Io non vi do assolutamente importanza perché già vi immagino sedute sul vostro divanino, nella vostra casa triste, afflitte dalla vostra vita infelice, con la magliettina dei cinesi pagata 1.50 €, che vi sentite Anna Wintour criticando il mio Galia Lahav”, ha scritto la 25enne.

VIDEO

“Sapete cosa? Anche a me passa per la testa ‘io boh’ quando vedo quelle spose con il loro abitino anonimissimo, i capelli boccolosi da prima comunione ed un trucco insignificante. Poi però mi dico ‘non tutte possono’ e quindi anche se non mi piacciono dico ‘siate felici perché si vede che vi amate’”, ha poi continuato, chiosando il suo pensiero.

Il commento contro gli haters di Clarissa Marchese non è piaciuto a nessuno. La ragazza è stata subissata ancora di più dalle critiche. Nelle sue IG Stories l’ex volto di Uomini e Donne è dovuta intervenire e spiegare il perché ha deciso di replicare in quel modo. “Mi dispiace per quello che ho fatto, ma voi non sapete tante cose. Non è stato tutto liscio e semplice, ho avuto tanti alti e bassi e anche in quel giorno. Quando ho letto qualcosa di brutto e cattivo, mi sono sfogata. Il mio era un riferimento al fatto che queste ragazze non erano neanche persone che hanno delle competenze per dire ciò che hanno detto”, ha detto Clarissa Marchese.

“Queste persone non meritano niente, neanche esser prese in considerazione. Mi immagino queste ragazze nella loro tristezza a criticare le mie foto. Accetto tutto, ma quando mi sono fermata e ho preso il cellulare, volevo condividere con voi la mia felicità. Ci sono rimasta male. Io mi scuso perché penso di aver dato un’immagine sbagliata di me, ma è stato un momento di sfogo”, ha aggiunto. “Questa cosa non mi ha fatto stare bene, siate intelligente. Ora ho bisogno di rilassarmi“, ha infine concluso la modella, che in questi giorni è L’Aquila da sua sorella per riposarsi.