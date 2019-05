Clarissa Marchese e Federico Gregucci, addio a nubilato e celibato insieme. La coppia ha festeggiato con altri ex volti di 'Uomini e Donne'

Addio a nubilato e celibato insieme per Clarissa Marchese e Federico Gregucci

La coppia di 'Uomini e Donne' si spoerà giovedì 30 maggio a Caserta

Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.