Clarissa Marchese e Federico Gregucci scappano dagli USA: rientro in Italia

La terribile gestione della pandemia di Coronavirus da parte del presidente Trump e gli scontri che continuano a mettere a ferro e fuoco diverse città del Paese stanno portando tantissime persone a scappare gli Stati Uniti. Sono in aumento gli americani che lasciano la propria nazione e rinunciano in fretta e furia anche la cittadinanza a stelle e strisce, ma sono molti anche gli europei che hanno deciso di fare rientro nel Vecchio Continente, considerato più sicuro e stabile. Tra questi ci sono diversi italiani. Dopo l’annuncio di Clio MakeUp, che tra pochissimo tornerà a vivere in Veneto, è arrivato anche quello di una giovane coppia dello spettacolo. Clarissa Marchese e Federico Gregucci, conosciutisi a ‘Uomini e Donne’, si trasferiranno invece in Toscana.

A farlo sapere è stata la 26enne siciliana, che è stata anche Miss Italia (nel 2014), mamma da pochi mesi di Arya. Parlando con i suoi follower nelle Instagram Stories ha spiegato: “Sapete che mi piace condividere parte della mia vita con voi, per cui oggi voglio dirvi questa cosina. Sapete che ieri Federico è partito per raggiungere Firenze, dove inizierà un nuovo progetto lavorativo. Tra qualche giorno io e Arya lo raggiungeremo, quindi possiamo dirlo ufficialmente: i Marchesucci si ritrasferiscono in Italia”. “Poi vi racconto bene tutto, da quanto tempo lo stiamo pensando, come ci stiamo organizzando… Vi posso dire che per questo io sono strafelice”, ha aggiunto.

Non è chiaro quale lavoro abbia trovato Federico, 30enne di origini romane, nel capoluogo toscano. Negli USA lavorava per la Juventus Academy. Probabilmente si tratta di un ingaggio legato sempre al mondo del calcio.

Scritto da: la Redazione il 1/9/2020.