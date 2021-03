Claudia Andreatti ha partorito: ecco come si chiama il figlio

Claudia Andreatti ha partorito, è diventata mamma per la prima volta, per la felicità del compagno, Andrea Tognola, imprenditore svizzero attivo nel settore immobiliare con cui convive a Lugano. L’ex Miss Italia, conduttrice tv 33enne, ha dato alla luce il figlio alla Clinica San’Anna lo scorso lunedì 1 marzo alle 18,12, l’annuncio dell’arrivo della cicogna, però, è arrivato nel giorno della festa della Donna, l’8 marzo, a distanza di una settimana. Claudia su Instagram ha pure svelato come si chiama il suo bambino, a cui ha dedicato parole dolcissime: Alessandro Andrea.

“Il Dono più Prezioso che la Vita e il mio Compagno potessero regalarmi per celebrare il Vero significato di questa Giornata della Donna: 7 magici e meravigliosi giorni di Te Alessandro Andrea e della Famiglia che abbiamo tanto desiderato e realizzato! Grazie Amore mio Andrea”, scrive la Andreatti accompagnando le sue parole con una foto in cui si vede la manina del bimbo appoggiata su di lei.

Il popolare volto tv, che ha conquistato la corona di più bella d’Italia nel 2006, nelle sue IG Stories regala anche un’altra immagine di lei e del figlio appena nato in cui si vedono chiaramente i braccialetti identificativi al loro polso: la foto è stata scattata subito dopo il parto.

Il piccolo quando è venuto alla luce pesava 3 chili e 610 grammi ed era lungo 55 centimetri. Claudia Andreatti è felicissima: con l’uomo che ama da cinque anni si gode il suo bebè di cui ha annunciato l’arrivo solo lo scorso gennaio, quando era già incinta di 9 mesi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/3/2021.