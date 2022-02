Claudia Ferri, la truccatrice di Anna Tatangelo, in tv: 'Donna nel corpo di un uomo, ho passato l'inferno vero'

Claudia Ferri racconta il suo difficile percorso di transizione a Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone. La truccatrice di Anna Tatangelo nel 2017, all’età di 40 anni, ha iniziato a diventare donna: prima era Claudio. La make up artist è stata protagonista con la sua storia nel brano che la cantante di Sora portò a Sanremo nel 2008, “Il mio amico”. In tv confessa: “Donna nel corpo di un uomo, ho passato l’inferno vero, psicofarmaci già a 13 anni, devastante”.

“Non avevo mai fatto outing con nessuno, neppure con la famiglia. Quando Anna ha portato la canzone a Sanremo, mia madre, che legge molto, ha visto un articolo nella pagina degli spettacoli e ha capito tutto. Non l’avevo avvisata, perché non me la sono sentita. Per quasi una settimana non mi ha rivolto la parola. Anna? E’ la mia amica del cuore, un’altra sorella, un pezzo di cuore. Nel mio percorso di vita è stata importantissima”, confida la Ferri.

Già a 6 anni le suore chiamarono i genitori per dir loro che Claudio giocava con le bambole. “Mi hanno fatto sentire diversa, per me ero normale. Non capivo, non capivo neppure l’atteggiamento della maestra e dei compagni alle elementari. Ho passato l’inferno vero, durato fino al liceo. Cancellerei volentieri quel pezzo di vita: mi chiamavano ‘frocet*o’, ‘femminuccia’, mi spogliavano nei bagni. Sono stata bocciata in prima e in seconda media, perché non avevo un equilibrio. Ho vissuto una solitudine che credo di non avere mai guarito. Mi sentivo invisibile, inascoltato, tanto che a 13 anni mi cambiarono scuola. Prendevo gli psicofarmaci, stavo veramente male. Fu devastante”, ammette addolorata la truccatrice nata anche lei a Sora.

Finalmente a 40 anni ha iniziato il percorso di transizione: “La prima persona a cui ho detto di voler essere Claudia è stato mio padre malato di Alzheimer. Mi ha detto ‘Perché non lo hai fatto prima? Non devi pensare a nessuno, pensa a te’. Ho pensato anche al suicidio da bambino, il primo psicologo l’ho visto a sei anni. Il dolore era talmente grande. E’ una cosa che non farò mai, ma l’idea mi ha aiutato… Ricordo ancora la suora quando all’asilo chiese a mia madre se mi aveva spiegato che ero un maschietto e non una femminuccia”.

Claudia è legatissima ad Anna Tatangelo: “Anna è la mia amica del cuore. E’ una sorellina, ma io non ero ancora dichiarata con la mia famiglia e a mia madre, da sempre molto discreta e riservata, prese un colpo quando mi vide sui vari giornali”. Per la Ferri arriva pure un messaggio della cantante: “E’ un’occasione per ribadirti che sono orgogliosa della donna che sei diventata. Abbiamo condiviso gioie e dolori. Io per te ci sarò sempre”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2022.