Claudia Galanti cede nuovamente e ricade nella tentazione dell’extra lusso. Al via di Royal Ascot, il più importante evento ippico della stagione, il più classico degli appuntamenti inglesi, c’è pure lei. La showgirl paraguaiana 38enne arriva e va via in elicottero, come una star: look impeccabile per la bella, con tanto di cappellino delizioso.

L’edizione 2019 di Royal Ascot è piena zeppa, come sempre accade, di sangue blu: c’è la regina Elisabetta II, ci sono Kate Middleton, il principe William e moltissimi altri. Claudia Galanti sul suo profilo fa vedere a tutti che anche lei è lì, fiera mostra il suo super look e si lascia ammirare mentre attende l’elicottero e anche quando ci sale su.

Sceglie un outfit dai toni pastello. Il rosa è un colore che le dona moltissimo. Ad Ascot Claudia Galanti non lascia nulla al caso. E partecipa tacitamente anche alla ‘gara’ di cappelli e fascinator, tra piume, fiori, nastri e velette.

L’evento ha un dress code imposto: le donne devono indossare gonne al ginocchio e hanno l’obbligo di una cintura o una fascia in vita. E nel caso portino i pantaloni, devono essere rigorosamente alla caviglia e i colori in linea con il Royal Enclosure. Per gli uomini invece è obbligatorio l’abito da cerimonia da giorno nero o grigio e cappello a cilindro che può essere tolto solo al ristorante, nel box privato, balcone o giardino del club, mai in pubblico. Claudia Galanti segue il protocollo alla lettera per il suo look. Essere ad Ascot è un privilegio e lei è entusiasta di far parte della lista dei pochi fortunati che sono lì.