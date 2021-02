Chi si rivede! Claudia Galanti torna a Milano per affari: foto in centro

Claudia Galanti torna a Milano per affari. Le foto in centro la immortalano con un look fashion e accattivante: cappottino con la cintura in vita rosso e sotto maglia e mini nera, collant scuri in tono per lei, che si protegge dal freddo ed è glamour con gli anfibi col carrarmato.

La bella paraguaiana 39enne porta una mascherina black sul volto, i capelli lunghi: appena è tornata in Italia è corsa dal grande amico Federico Fashion Style per mettere a posto la lunga chioma. Ha lasciato Parigi per seguire per un po’ di giorni da vicino Foodbeats, il nuovo progetto di cooking box nata insieme al socio Matteo Rombolotti. Ne approfitta per vedere le amiche: oltre ai giri in centro anche qualche serata trascorsa insieme a Belen a casa dell’argentina.

Mamma di Liam, 9 anni, e Tal 8, l’ex compagna di Arnaud Mimran, che nel 2014 ha perso la figlia di pochi mesi, Indila Carolina Sky, la Galanti a Milano si sente a casa: anche ora che è stabile in Francia, continua a sentire la città dove ha vissuto in passato come ‘sua’. I paparazzi la individuano subito e non lasciano che passi inosservata. Claudia sorride e si fa fotografare. Poi la sera si regala qualche ora di karaoke con la Rodriguez. Insieme mangiano empanadas, fagottini di pasta ripieni di carne tipici dell’Argentina.

Claudia Galanti da tempo è lontana dal mondo dello showbiz. Ha ritrovato se stessa nella cucina. “A un certo punto, quando non c’era più nulla che mi faceva felice, quando era tutto senza sapore e senza senso, ho pensato che non erano le medicine a potermi aiutare, ma che dovevo ripescare dal mio passato qualcosa che mi aveva fatto sentire bene. Ho capito che la cucina mi avrebbe salvata e mi sono buttata a capofitto tra libri di ricette, in fondo i romanzi non mi sono mai piaciuti, ma con le letture di cucina riesco a stare sveglia una notte intera”, ha raccontato recentemente al Corriere della Sera.

Ha lanciato il suo progetto in estate, ora inizia a raccogliere i frutti del suo lavoro. Spazio alle idee tra i fornelli e anche a una semplice passeggiata per rinfrancarsi e fare un po’ di shopping.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/2/2021.