Tragico lutto per Claudia Galanti: è morto il padre

Claudia Galanti ancora una volta vive un tragico lutto: è morto suo padre. La showgirl con il papà ultimamente aveva ritrovato un rapporto sereno: in passato non era stato sempre così. L’uomo è deceduto in Paraguay, come scrive Chi nelle sue ‘Chicche di gossip’ nel numero oggi in edicola. Claudia non ha potuto neppure dirgli addio.

La Galanti ha scoperto della morte del padre nei giorni scorsi. Impegnata totalmente nel suo progetto di cucina, Foodbeats, con cui sta cercando di rilanciare la sua vita, la bella 39enne è stata travolta dalla notizia devastante della scomparsa del genitore: pare che i due si sentissero spesso a distanza nell’ultimo periodo.

Dopo che a dicembre 2014 ha dovuto farsi forza per l’improvvisa morte della figlia Indila Carolina Sky, da cui non si è mai del tutto ripresa, e dopo che il suo ex compagno, Arnaud Mimran, padre degli adorati figli Liam Elijah e Tal Harlow, rispettivamente 9 e 8 anni, è finito in carcere, dove è tuttora, la Galanti vive un nuovo momento buio. Per fortuna la sua passione per i fornelli la tiene fortemente impegnata. Un anno fa Claudia aveva detto, intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Io sopravvivo. Grazie a Liam e Tal e grazie alla cucina”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/7/2020.