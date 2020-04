Claudia Galanti, quarantena con i figli a Parigi: 'Ho paura, qui è il caos'

Claudia Galanti racconta la sua quarantena a Parigi con i due figli, Liam Elijah, che il 3 aprile compirà 9 anni, e Tal Harlow, 7. La paraguaiana a Chi confessa: “Ho paura, qui è il caos”.

La bella showgirl 38enne a Parigi non si sente affatto sicura. “Vivo nel terrore. La gente non ha capito il pericolo. Dalla mia finestra vedo persone in giro e poliziotti che usano la mano dura, ma il giorno dopo tutto come prima. Gli anziani non usano la mascherina. Esco per fare la spesa per i miei figli, ma i supermarket sono vuoti. E’ una tragedia. Io mi sono documentata grazie alle informazioni raccolte in Italia. Ma credetemi, l’80% dei parigini non ha capito niente”, rivela.

“Temo per me e per i miei figli. I tg raccontano un’altra verità e ne parlano pochissimo. Il popolo qui non ha sentito il terrore perché il governo è concentrato su ‘altro’. La scuola di mio figlio la scorsa settimana voleva mandare i bambini a fare una gita e un tragitto era previsto in metro. Per fortuna io avevo già smesso di mandare i miei bimbi a scuola”, aggiunge ancora Claudia Galanti.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi a Parigi ha indossato la mascherina per uscire ed è stata persino aggredita per questa ragione: “Ringrazio l’Italia e chi mi ha avvertito prima.In farmacia ero l’unica con la mascherina e sono stata aggredita: mi urlavano che avevo il virus. Allucinante. E i poliziotti? Nessuno nei primi giorni ha messo la mascherina, come il resto della popolazione. Ripeto: ho paura”.

Vive nel suo appartamento ed esce solo per sbrigare le necessità primarie. Il 21 marzo scorso ha scelto di festeggiare con i suoi bimbi il compleanno di Indila Carolina Sky, la figlia morta improvvisamente a soli nove mesi il 3 dicembre 2014: la piccola avrebbe compiuto 6 anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/4/2020.