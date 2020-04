Claudia Galanti, quarantena di lusso a Parigi: la casa dove vive è pazzesca, guarda

Claudia Galanti trascorre una quarantena di lusso a Parigi: la casa dove vive con i due figli, Liam Elijah, 9 anni, e Tal Harlow, 7, è pazzesca: un appartamento a cinque stelle.

La paraguaiana 38enne mostra la sua casa da sogno a Parigi ai fan nelle sue IG Stories: si fa vedere mentre balla all’interno delle sue spaziosissime quattro mura, poi si rilassa nello spazio esterno dell’abitazione, dove ci sono un mare di divani e tavolini. La showgirl è voluttuosa stesa sui teli maculati. Si va vedere anche in bikini ed è strepitosa. Con i suoi due bambini, mangia appetitose ciliegie, avocado e altri spuntini preparati da lei stessa. Sembra serena, anche se i giorni scorsi a Chi ha confessato tutti i suoi timori a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Ho paura, qui è il caos”, ha rivelato al settimanale Claudia Galanti. Sicuramente l’agitazione per la situazione complicata c’è ed è legittimo sia così. Ma la bella ex naufraga deil’Isola dei Famosi in quarantena non soffre, grazie a una casa da mille e una notte dove i suoi figli e lei stessa possono rilassarsi alla grande.

Il periodo è complicato, Claudia però pensa al suo futuro. Sul social ha aperto un profilo dedicato al suo lavoro, quello che ama di più. Si presenta come una consulente culinaria per eventi privati. Dice di occuparsi di catering, di essere una chef e addirittura un’insegnante di cucina e un ‘master’ di pasticceria. Poi conclude: “La mia passione per la cucina sarà la tua”.

